Jannik Sinner clamoroso su Cahill | A fine anno c' ho parlato e

Jannik Sinner si prepara a affrontare l’Australian Open, torneo che lo vede in corsa come campione in carica per il terzo anno consecutivo. Recentemente, Sinner ha commentato pubblicamente la situazione, offrendo uno sguardo sulle sue aspettative e obiettivi per la stagione. Con un focus sulla preparazione e l’esperienza accumulata, il tennista italiano si avvicina al torneo con determinazione e serietà.

Jannik Sinner è pronto a rimettersi al centro della scena all’Australian Open, torneo che lo vede arrivare da campione in carica per il terzo anno consecutivo. Dopo una giornata divisa tra allenamento e momenti di decompressione, il numero 2 del mondo ha preso parte alla cerimonia ufficiale del sorteggio, occasione utile anche per tornare su uno dei temi più discussi degli ultimi mesi: la continuità del progetto tecnico con Darren Cahill. Già 12 mesi fa l’argomento aveva acceso il dibattito, e ora la conferma ufficiale chiarisce definitivamente la direzione intrapresa. Cahill resterà al fianco di Sinner almeno per un’altra stagione, una scelta che va ben oltre l’aspetto tattico: “Io e Darren abbiamo avuto una bella chiacchierata alla fine dell’anno e abbiamo deciso di proseguire insieme almeno per un’altra stagione — dice Jannik — Per me è bellissimo, con lui mi sento al sicuro nel mio angolo, non solo io ma tutto il resto del team. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

