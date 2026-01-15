Il sale dei morti | a Spazio Cultura la presentazione del romanzo giallo di Salvatore Falzone
Mercoledì 21 gennaio alle 17:30, Spazio Cultura Libreria Macaione a Palermo ospita la presentazione del romanzo giallo
Mercoledì 21 gennaio dalle ore 17:30, a Spazio Cultura Libreria Macaione, a Palermo, incontro con Salvatore Falzone, per la presentazione del suo romanzo giallo "Il sale dei morti", novità editoriale di Neri Pozza Editore. A dialogare con l'autore saranno l'avv. Monica Longo, vice presidente del.
