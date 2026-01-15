Il Napoli pesca in Turchia | rinforzo dal Fenerbahce! Il nome e la formula dell’affare

Il Napoli annuncia un nuovo acquisto dal Fenerbahçe, segnando un'importante operazione di mercato. Dopo il pareggio contro il Parma, la società prosegue le strategie di rafforzamento, nonostante le limitazioni del mercato invernale. La trattativa riguarda un giocatore turco, con la formula dell’accordo ancora da definire, e mira a fornire a mister Conte nuove opzioni per la seconda parte della stagione.

Archiviato l’amaro pareggio in casa contro il Parma, entra nel vivo il calciomercato invernale. I campioni d’Italia, nonostante le restrizioni e il mercato a saldo ero, vorrebbero inserire nuovi innesti da mettere a disposizione di mister Conte. In avanti si cerca la soluzione giusta per l’uscita di Lorenzo Lucca, e il suo eventuale sostituto potrebbe arrivare dalla Turchia: contatti con Youssef En-Nesyri. Mercato Napoli, idea En-Nesyri per l’attacco: la situazione. Tra le note negative del pari contro il Parma, oltre ovviamente ai punti persi, troviamo Lorenzo Lucca. Nonostante entri in campo al 90?, e abbia solo il recupero per provare ad aiutare la squadra azzurra, l’ex Udinese entra in campo ancora una volta con l’atteggiamento sbagliato, causando il malcontento dei tifosi sugli spalti. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

