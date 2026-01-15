Il Milan prosegue il suo cammino in stagione, concentrandosi sul mercato per rinforzare l’attacco. Il ds Tare lavora su un nuovo acquisto, mentre resta incerta la situazione dell’attaccante francese Nkunku. Nel frattempo, spunta un giovane talento inglese proveniente dall’Everton. Analizziamo le ultime mosse del club, tra possibili inserimenti e aggiornamenti sui giocatori coinvolti.

Il ds Tare al lavoro per un altro innesto offensivo mentre resta in bilico l’attaccante francese. E spunta un giovane inglese Il Milan continua la sua stagione fino ad ora ottima soprattutto in Serie A, visto che la Coppa Italia è sfumata per l’eliminazione contro la Lazio. Non senza qualche difficoltà legata soprattutto agli infortuni e all’attacco con non pochi problemi. In particolare gli stop di Leao e poi anche di Pulisic e infine Gimenez, costretto a operarsi e restare fuori a lungo. È arrivato Fullkrug dal West Ham, ma di certo non è un bomber. E non è il giocatore che svolta la stagione, che cambia l’attacco. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Il futuro di Nkunku, un altro colpo in attacco e il talento dell’Everton: tutte le mosse del Milan | CM

Leggi anche: Nuovo colpo di scena Milan: sorpresa Nkunku, le ultime | CM.IT

Leggi anche: Giovane il colpo in attacco per il Milan? Caratteristiche chiare per il talento del Verona: i numeri

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Milan, Tare: Con Maignan rapporto straordinario, vuole rimanere. Non c'è ancora luce verde, ma sono fiducioso; Nuovo colpo di scena Milan: sorpresa Nkunku, le ultime | CM.IT; Nuovo colpo di scena Milan | sorpresa Nkunku le ultime | CMIT.

Nuovo colpo di scena Milan: sorpresa Nkunku, le ultime | CM.IT - Autore del gol che è valso il pareggio contro la Fiorentina, Christopher Nkunku sta diventando sempre più importante nel Milan di Massimiliano Allegri. calciomercato.it