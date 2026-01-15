Il futuro della Fiera | Forlì ha forza e capacità di essere protagonista Ma si fonda con Cesena

Il futuro della Fiera di Forlì è ancora da definire, in un contesto di incertezze e sfide strutturali. La collaborazione con Cesena rappresenta un elemento chiave per rafforzare il ruolo di entrambe le realtà, ma la situazione attuale richiede decisioni tempestive e ponderate. La capacità di affrontare questa fase può determinare il rilancio del quartiere espositivo, preservando il suo valore per il territorio e le imprese locali.

C'è un futuro da decidere per la Fiera di Forlì, e il tempo per farlo non è infinito. Il quartiere espositivo forlivese vive da tempo una fase di difficoltà strutturale ed economica, segnata da bilanci fragili, da un'attività ridotta e dall'incertezza che accompagna il percorso della società, oggi sotto la lente della Corte dei Conti per il rispetto dei parametri previsti per le partecipate pubbliche. Un quadro complesso, che rischia di tradursi in una liquidazione senza che sia mai stato affrontato fino in fondo il tema di quale ruolo Forlì possa e debba giocare nel sistema fieristico romagnolo.

