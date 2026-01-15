Il convegno Alzheimer vietato abbandonare le famiglie fa tappa in Casentino

Il convegno “Alzheimer, vietato abbandonare le famiglie” fa tappa nel Casentino, portando attenzione alle sfide e alle esigenze delle persone affette dalla malattia e dei loro familiari. L’evento si inserisce in un percorso di sensibilizzazione e confronto, con l’obiettivo di promuovere supporto e informazione per affrontare con maggiore consapevolezza questa condizione. Una occasione per condividere esperienze e approfondimenti su un tema di grande rilevanza sociale.

Arezzo, 15 gennaio 2026 – Il convegno "Alzheimer, vietato abbandonare le famiglie" inizia il tour nelle vallate. La prima data sul calendario è giovedì 29 gennaio, alle 21.00, nella sala del Cenacolo a Ponte a Poppi dove sarà previsto un confronto tra istituzioni, medici, associazioni, operatori sanitari e caregiver per affrontare le sfide di una patologia sempre più diffusa e impattante sulla vita non solo dei pazienti ma anche dei familiari che, ogni giorno, affrontano situazioni di solitudine, fragilità e bisogni di supporto. L'iniziativa è stata voluta e organizzata da Antonio Rauti, consigliere con delega al sociale della Casa di Riposo "Fossombroni", con l'obiettivo di promuovere maggiore consapevolezza sulle difficoltà collegate alla gestione quotidiana dei pazienti con Alzheimer e di stimolare una riflessione condivisa sulle risposte assistenziali, sanitarie e sociali oggi disponibili.

