I quarant’anni del gruppo sbandieratori

Il Gruppo Storico e Sbandieratori Città di Castiglion Fiorentino ha celebrato i suoi quarant’anni di attività con una cerimonia nella Sala San Michele del Palazzo Comunale. Fondata nel 1983, questa realtà rappresenta un importante esempio di patrimonio culturale e tradizione locale, mantenendo vivo nel tempo il senso di identità e appartenenza della comunità. L’evento ha sottolineato il ruolo storico e sociale del gruppo nel territorio di Castiglion Fiorentino.

Quarant’anni di storia, passione e identità condivisa. Nella Sala San Michele del Palazzo Comunale di Castiglion Fiorentino si è svolta la cerimonia per il 40° anniversario della nascita del Gruppo Storico e Sbandieratori Città di Castiglion Fiorentino, una delle realtà associative più rappresentative del tessuto culturale locale. Alla presenza del sindaco Mario Agnelli, del presidente del Gruppo Storico Don Giuliano Faralli e della consigliera comunale Sonia Ghezzi, la sala ha accolto anche una nutrita rappresentanza di componenti del Gruppo, testimoni di un percorso lungo quattro decenni. In quarant’anni di attività il Gruppo Storico e Sbandieratori ha portato il nome della città del Cassero ben oltre i confini nazionali, con trasferte che hanno toccato tutti e cinque i continenti, diventando nel tempo un autentico ambasciatore dell’identità e della tradizione castiglionese. 🔗 Leggi su Lanazione.it

