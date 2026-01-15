Garante della Privacy le opposizioni chiedono l’azzeramento del Collegio Nel centrodestra tutto tace

Le opposizioni chiedono l’azzeramento del Collegio del Garante della Privacy, mentre nel centrodestra si registra un silenzio. Pasquale Stanzione, presidente dell’Autorità, ha dichiarato di essere “assolutamente tranquillo” in merito alle recenti contestazioni. La situazione apre un dibattito sulla stabilità e l’indipendenza dell’ente di tutela dei dati personali in un momento di particolare attenzione pubblica.

“Sono assolutamente tranquillo”. Sono le uniche parole pronunciate ieri dal presidente dell’Autorità Garante per la Privacy, Pasquale Stanzione, raggiunto dai cronisti dopo l’esplosione dello tsunami giudiziario che ha travolto l’autorità. Poche parole, le uniche provenienti sia dal Garante, sia, soprattutto, da tutta la destra di governo, rimasta per tutta la giornata chiusa in un assordante silenzio. Tace il governo, sparita Meloni. A partire da Fratelli d’Italia, che in questi mesi tanto si era speso per difendere il “suo” uomo: quell’Agostino Ghiglia che tante volte ha sfidato Sigfrido Ranucci. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

