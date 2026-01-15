Fede persa 50 anni fa in un oliveto ritrovata con metal detector

Arezzo, 15 gennaio 2026 – Una fede nuziale smarrita nel 1975 in un oliveto è stata ritrovata dopo oltre 50 anni utilizzando un metal detector. La fede, riconsegnata al legittimo proprietario, rappresenta un ritrovamento fortuito che ha riacceso ricordi e emozioni di un passato ormai lontano. Un esempio di come la tecnologia possa contribuire a recuperare oggetti di valore sentimentale, anche dopo molti decenni.

Arezzo, 15 gennaio 2026 – Una fede nuziale persa nel 1975 è stata ritrovata dopo mezzo secolo grazie a un metal detector e riconsegnata al legittimo proprietario. L'anello d'oro, inciso con il nome Alfiero e la data delle nozze del 5 aprile 1970, è riemerso da un oliveto durante una ricerca effettuata da Daniele Testi e Daniele Baldi, membri del gruppo di appassionati di storia 'Quelli della Karin '. Il gioiello apparteneva alla moglie di Alfiero, Mirella, scomparsa tre anni fa, che lo aveva perso mentre raccoglieva le olive. Il ritrovamento è avvenuto nella zona tra Antria e San Polo, alle porte di Arezzo, in un terreno di proprietà dello stesso Alfiero, setacciato nell'ambito di ricerche legate al passaggio della Seconda guerra mondiale.

