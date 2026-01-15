Famiglia del bosco a Viterbo una raccolta firme a sostegno

A Viterbo si svolge una raccolta firme a sostegno della famiglia del bosco, tema che ha suscitato un ampio dibattito nazionale. La vicenda, che ha diviso l’opinione pubblica tra difensori della libertà genitoriale e sostenitori dell’intervento statale, si estende anche nella Città dei papi. Un momento di ascolto e partecipazione, volto a contribuire al confronto su questioni familiari e sociali di rilevanza pubblica.

