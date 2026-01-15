Famiglia del bosco a Viterbo una raccolta firme a sostegno
A Viterbo si svolge una raccolta firme a sostegno della famiglia del bosco, tema che ha suscitato un ampio dibattito nazionale. La vicenda, che ha diviso l’opinione pubblica tra difensori della libertà genitoriale e sostenitori dell’intervento statale, si estende anche nella Città dei papi. Un momento di ascolto e partecipazione, volto a contribuire al confronto su questioni familiari e sociali di rilevanza pubblica.
L'eco mediatica della vicenda che ha diviso l'Italia, spaccando l'opinione pubblica tra sostenitori della libertà genitoriale e difensori dell'intervento statale, arriva fino alla Città dei papi. Il dibattito sui bambini allontanati dalla vita "selvaggia" nel bosco non si ferma ai tribunali o ai. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
