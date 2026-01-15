Tra il 2020 e il 2024, le strutture ospedaliere dell'Azienda Usl di Bologna hanno speso circa 140 milioni di euro per le cure di cittadini extracomunitari, inclusi i reparti convenzionati come il Sant’Orsola e il Rizzoli. Di questa cifra, solo circa un quarto è stato rimborsato, evidenziando un disallineamento tra costi sostenuti e rimborsi ricevuti.

Sfiora i 140 milioni di euro, dal 2020 al 2024 (ultimi dati disponibili), la spesa sostenuta dalle strutture ospedaliere dell’Azienda Usl di Bologna, comprese quelle convenzionate, dal Sant’Orsola e dal Rizzoli per curare cittadini extracomunitari. Di questi 140 milioni gli ospedali bolognesi ne sono riusciti a recuperarne, tra sì e no, un quarto. Precisamente, l’Ausl e le cliniche convenzionate, hanno speso nel quadriennio in esame, circa 63 milioni di euro e hanno avuto indietro circa 15 milioni, il Sant’Orsola ha speso quasi 67 milioni e sono rientrati poco più di 15 milioni, al Rizzoli la spesa per gli stranieri è stata intorno ai 10 milioni e ne sono rientrati 5. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Extracomunitari in ospedale. In 4 anni spesi 140 milioni. Solo un quarto rimborsato

Leggi anche: In 9 anni spesi 135 milioni per il trasporto extraurbano, Lombardo: "Ma la sicurezza è a rischio"

Leggi anche: Multe a Viterbo, 4,9 milioni di euro in tre anni nelle casse del Comune: ecco come vengono spesi

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Extracomunitari in ospedale. In 4 anni spesi 140 milioni. Solo un quarto rimborsato.

Extracomunitari in ospedale. In 4 anni spesi 140 milioni. Solo un quarto rimborsato - Le nazionalità più numerose: marocchina, pakistana, albanese, bengalese. ilrestodelcarlino.it