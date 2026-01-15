Eseguiva trattamenti su un cliente ma non era estetista | multa per oltre 1.600 euro
A Parma, i carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità hanno svolto un’ispezione in un centro estetico, verificando il rispetto delle norme igienico-sanitarie. Durante il controllo, è stato accertato che un operatore eseguiva trattamenti su un cliente senza essere qualificato come estetista. Per questa violazione, è stata comminata una multa superiore a 1.600 euro, a tutela della salute pubblica e della regolarità delle attività.
A Parma, i carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità hanno recentemente effettuato un’ispezione igienico-sanitaria presso un centro estetico, nell’ambito delle attività di controllo finalizzate alla tutela della salute pubblica. Nel corso dell’ispezione è stata identificata una. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
