Eseguiva trattamenti su un cliente ma non era estetista | multa per oltre 1.600 euro

A Parma, i carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità hanno svolto un’ispezione in un centro estetico, verificando il rispetto delle norme igienico-sanitarie. Durante il controllo, è stato accertato che un operatore eseguiva trattamenti su un cliente senza essere qualificato come estetista. Per questa violazione, è stata comminata una multa superiore a 1.600 euro, a tutela della salute pubblica e della regolarità delle attività.

