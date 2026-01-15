Segui la diretta gol della Serie A 2024/2025, con aggiornamenti in tempo reale sulla 16ª giornata. In questa occasione, si segnala il gol di Orsolini che pareggia per il Bologna contro l'Hellas Verona. Offriamo sintesi, risultati, tabellini e cronaca live delle partite Napoli-Parma, Inter-Lecce, Verona-Bologna e Como-Milan, per restare aggiornati sull’andamento del campionato italiano.

Diretta Gol Serie A, sfide valide per la 16esima giornata di campionato: sintesi, tabellino, risultati, moviola e cronaca LIVE La cronaca, sintesi e diretta LIVE delle partite Napoli Parma, Inter Lecce, Hellas Verona Bologna e Como Milan, valevoli per la 16 esima giornata del campionato di Serie A Enilive 20242025. ORE 18:30 LIVE HELLAS VERONA BOLOGNA . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Diretta gol Serie A LIVE: magia assoluta di Orsolini che fa 1 a 1 in Verona Bologna!

