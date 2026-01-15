La partita Como-Milan si terrà giovedì 15 gennaio 2026 alle ore 20:45 allo stadio di Como. In questa guida troverai tutte le informazioni sui numeri, le modalità di visione e gli aspetti principali dell’incontro, per seguire con attenzione e conoscere i dettagli di questa sfida tra le due squadre.

Ecco, di seguito, tutte le informazioni utili in merito alla partita Como-Milan, in programma alle ore 20:45 di giovedì 15 gennaio 2026 a Como. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Como-Milan, numeri e dove vederla: ecco tutto ciò che c’è da sapere

Leggi anche: Milan-Pisa, numeri e dove vederla: ecco tutto ciò che c’è da sapere

Leggi anche: Atalanta-Milan, numeri e dove vederla: ecco tutto ciò che c’è da sapere

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Como-Milan, Dazn o Sky? Dove vederla in streaming e in tv; Como-Milan, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni del recupero; Como-Bologna, dove vedere la partita in tv: gli orari; Como-Milan al Sinigaglia per chiudere i recuperi di Serie A: probabili formazioni, quote e dove vederla.

Como-Milan come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario - Dove Vedere il match di Serie A tra Como- sport.virgilio.it