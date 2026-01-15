Chi ha ucciso la Dalia Nera? Nessun colpevole dal 1947 ma il suo caso ci affascina ancora

Il caso di Dalia Nera, avvenuto nel 1947, rimane uno dei misteri più affascinanti della cronaca americana. Nonostante siano passati molti anni, nessun colpevole è stato identificato e il suo omicidio continua a suscitare interesse. La mattina del 15 gennaio 1947, Betty Bersinger scoprì il corpo della giovane in un’area isolata di Leimert Park, segnando l’inizio di un’indagine che ancora oggi non ha trovato una conclusione definitiva.

La mattina del 15 gennaio 1947, Betty Bersinger stava camminando con sua figlia in un terreno abbandonato di Leimert Park, periferia di Los Angeles. Quello che vide la traumatizzò per sempre: il corpo senza vita di una giovane donna, reciso in due all'altezza della vita e abbandonato sulla South Norton Avenue. Era Elizabeth Ann Short, 22 anni, che il mondo avrebbe conosciuto con il nome di Dalia Nera. Nata a Boston il 29 luglio 1924, Elizabeth crebbe in una famiglia segnata dall'assenza. Suo padre li abbandonò quando lei aveva sei anni, costringendo la madre Phoebe Mae a crescere cinque figlie da sola.

