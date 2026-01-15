Cerano Movimento 5 stelle | Risposta ministro Pichetto Fratin deludente e insufficiente

Il Movimento 5 Stelle commenta la risposta del ministro Pichetto Fratin sulla questione della Centrale di Cerano, emersa nel question time del 14 gennaio. La nota evidenzia come le precisazioni del ministro siano considerate insufficienti e deludenti. Di seguito, il comunicato ufficiale del Movimento, che analizza le posizioni e le prospettive future sul tema.

Riceviamo e pubblichiamo la nota del Movimento 5 stelle sul tema della Centrale di Cerano in virtù del relativo question time del 14 gennaio ad opera del ministro Picchetto Fratin. Pentastellati: “Il Governo prende tempo: la ‘riserva fredda’ è un alibi che blocca lavoro e riconversione”.Il. 🔗 Leggi su Brindisireport.it Leggi anche: Cerano, Pichetto Fratin: "Al vaglio modalità per evitare dismissione anticipata" Leggi anche: Ministro Pichetto Fratin alla Ferroli: «Sfida della decarbonizzazione si può vincere» La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. M5s: Il futuro di Cerano non è operazione folkloristica, servono risposte certe; Cerano, Fusco (M5S): il sindaco parla di operazione Masaniello ed evita il confronto; Zaurito (Sindacalista)-Centrale Federico II di Cerano: la chiusura era nota dal 2020, oggi la passerella di chi ha bisogno di rimediare –; Ex lavoratori Sir: cinquanta assunzioni per la messa in sicurezza di Cerano. Cerano, Movimento 5 stelle: "Risposta ministro Pichetto Fratin deludente e insufficiente" - Risposta al question time del 14 gennaio 2026 sull’utilizzo del carbone nelle centrali di Brindisi e Civitavec ... brindisireport.it

Cerano, M5S: “la riserva fredda è un alibi che blocca lavoro e riconversione” - Il Movimento 5 Stelle di Brindisi giudica deludente e insufficiente la risposta del ministro Pichetto Fratin al Question Time del 14 gennaio 2026 sull’utilizz ... brundisium.net

M5s: "Il futuro di Cerano non è operazione folkloristica, servono risposte certe" - Il consigliere comunale Roberto Fusco attacca il sindaco Marchionna, in vista del consiglio comunale monotematico su Enel in programma il 26 gennaio ... brindisireport.it

Tutti sapranno che il movimento "PUNK" nacque musicalmente intorno alla metà degli anni '70 negli Stati Uniti (New York e Detroit) e dallo stesso fenomeno ad un certo punto nel 1977 si creò una sorta di "scheggia" modaiola londinese che non condivideva t - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.