Basket sconfitta in casa per gli Squali | passa Pizzighettone
Gli Squali subiscono una sconfitta casalinga contro Pizzighettone, che dimostra fin da subito la sua determinazione. La partita si rivela una sfida combattuta, con entrambe le squadre impegnate in un confronto intenso fino all’ultimo quarto. Un risultato che evidenzia l’importanza di continuità e concentrazione, anche in partite combattute e difficili come questa.
Jovanovic la spara subito da tre (3-0), Pizzighettone risponde e piazza un parziale che vale il 3-10. Il guizzo lo dà Gulic che con sei punti in fila sigla il 13-11 ed è punto a punto fino al 16 pari, quando un altro parziale ospite fa suonare la sirena sul 18-23 (e time out Cardelli sul 16-23). Bandirali per il 20-25, Mana da tre mette la doppia cifra di vantaggio (20-30) e sul 22-34 è ancora pausa Squali. Segala e Ciaramella sono ostici (25-45), è Jovanovic a interrompere il digiuno biancorosso (28-45). All'intervallo è 32-50. Toffanin da tre (35-50), sotto canestro è Piccoli a farsi sentire per Pizzighettone (35-52), Ceccato ne infila 5 ed è pausa ospite (45-56). 🔗 Leggi su Today.it
