Andrea Iannone esce allo scoperto con Rocio nella sua serata magica | il gesto rivelatore
Andrea Iannone ha condiviso un gesto sui social che sembra confermare la sua frequentazione con Rocio Munoz Morales. La coppia, al centro delle cronache di gossip, sembra aver deciso di rendere pubblica la loro relazione attraverso un gesto significativo. Questa dichiarazione social mette fine ai dubbi sulla loro complicità, offrendo un’immagine chiara e naturale della loro intesa.
Rocio Munoz Morales e Andrea Iannone sono la presunta coppia al centro dei gossip più infuocati della settimana, ma nelle ultime ore, un clamoroso gesto social del motociclista sembra voler togliere ogni dubbio sul fatto che sì, con la bella Rocio, è in corso proprio una frequentazione. La ex di Raoul Bova ieri sera ha vissuto una serata magica, partecipando alla prima della Boheme al Teatro dell'Opera di Roma. Una serata di gala in cui l'attrice e modella si è presentata in tutta la sua luminosa bellezza, esaltata da un abito sottoveste firmato da Alberta Ferretti. Bellissima è poco, magnetica appare Rocio negli scatti postati su Instagram per condividere con fan e follower la sua serata speciale. 🔗 Leggi su Today.it
