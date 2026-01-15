Agronomi e Forestali non ammessi a un concorso | La Regione integri i requisiti per l' accesso

Agronomi e Forestali esclusi da un concorso pubblico hanno chiesto alla Regione di integrare i requisiti di accesso. I direttori dei Dipartimenti di Scienze agrarie, alimentari e forestali delle Università di Palermo, Catania e Messina hanno inviato una richiesta ufficiale per chiarire e modificare i criteri. La questione riguarda l’accesso ai concorsi e le condizioni di partecipazione, sollevando un dibattito sulla normativa vigente e sui requisiti richiesti.

