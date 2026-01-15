A Parigi Carrère Assayas e Da Empoli presentano il film su Surkov l' ex eminenza grigia di Putin

A Parigi, Carrère, Assayas e Da Empoli presentano il film su Surkov, figura chiave nell’entourage di Putin. Dopo tre mesi di lavoro condiviso, i registi hanno adattato al cinema il romanzo “Il Mago del Cremlino” di Giu., offrendo uno sguardo approfondito sulla figura dell’ex eminenza grigia russa. Un progetto che unisce letteratura e cinema, puntando a una narrazione fedele e accurata.

Parigi. Olivier Assayas e Emmanuel Carrère hanno passato assieme tre mesi a riflettere ininterrottamente su come adattare al cinema "Il Mago del Cremlino", il grande romanzo di Giu. Tratto dal romanzo di Da Empoli, da cui trae anche il titolo "Il mago del Cremlino", due ore e venticinque minuti a metà tra un gangster movie e la pellicola d'autore.

