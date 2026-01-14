Zazzaroni difende Allegri | Certa gente vuole spiegare ad un allenatore che ha vinto 6 Scudetti

Ivan Zazzaroni, intervenuto nel podcast 'Number 1', ha difeso l’operato di Massimiliano Allegri, sottolineando come alcuni tentino di criticare un allenatore che ha conquistato sei Scudetti. In merito alla partita Fiorentina-Milan, terminata 1-1, il giornalista ha espresso il suo punto di vista sul ruolo di Allegri e sulla sua gestione del team, evidenziando l’importanza di valutare con obiettività il lavoro del tecnico.

Il giornalista Ivan Zazzaroni, intervenuto al podcast 'Number 1', ha commentato Fiorentina-Milan 1-1 di domenica scorsa allo stadio 'Franchi' di Firenze e offerto un suo parere sul lavoro di Massimiliano Allegri con i rossoneri. Ecco le sue parole.

