vladimir putin e la sua mummificazione che ricorda i grandi del passato

Vladimir Putin e la sua possibile mummificazione sono temi che sollevano riflessioni sul nostro passato e sul rapporto con le figure di potere. Un documentario di Ezio Mauro invita a considerare questa ipotesi, che, seppur estrema, stimola a riflettere sulla percezione e sulla longevità delle leadership storiche. In un contesto di cambiamenti politici e culturali, è interessante analizzare come l'immagine di figure autoritarie possa evolversi nel tempo.

Guardavo il bel documentario di Ezio Mauro, e immaginavo Putin mummificato: è il prossimo passo, imminente, spero. Lenin non aveva fatto niente per tirarsi addosso quella sventura, mummificazione e mausoleizzazione e restauri permanenti. Non mancò di difetti, ma sarebbe andato volentieri all’altro mondo senza troppo chiasso. Dettò quella “Lettera al Congresso” passata per testamento, più volte aggiornata e rinviata, e, definitivamente fuori causa l’autore, manipolata e falsificata. La ragione per cui mi tornava in mente guardando il “Putin” di Mauro è precisamente questa: che Stalin, descritto da Lenin come “rozzo” (grubyy - grossolano, arrogante) ne avrebbe rovesciato l’effetto, con uno sfrontato e frequente espediente retorico, facendone il proprio vanto: “Sì, io sono rozzo, compagni, nei confronti di coloro che brutalmente e slealmente distruggono e dividono il partito”. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

