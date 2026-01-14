Verso una valle della longevità | in Valtellina parte Il Futuro Accanto

In Valtellina prende il via “Il Futuro Accanto”, un progetto volto a trasformare l’invecchiamento in risorsa e a promuovere una “valle della longevità”. Presentato a Sondrio, mira a influenzare le politiche sociali locali con un approccio sostenibile e inclusivo, puntando a migliorare la qualità della vita degli anziani e a favorire un invecchiamento attivo e partecipato.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.