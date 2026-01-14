Venice Carnival Street Show | centinaia di spettacoli diffusi a cielo aperto

Il Venice Carnival Street Show offre un ricco calendario di spettacoli all’aperto durante il Carnevale di Venezia. Questa iniziativa diffonde l’arte e la cultura in diversi spazi della città, includendo Venezia, Mestre, le isole della laguna e le municipalità. Un’occasione per scoprire performance variegate e coinvolgenti in un contesto unico, senza necessità di biglietti o prenotazioni, valorizzando l’atmosfera autentica del Carnevale.

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.