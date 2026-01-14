Venice Carnival Street Show | centinaia di spettacoli diffusi a cielo aperto
Il Venice Carnival Street Show offre un ricco calendario di spettacoli all’aperto durante il Carnevale di Venezia. Questa iniziativa diffonde l’arte e la cultura in diversi spazi della città, includendo Venezia, Mestre, le isole della laguna e le municipalità. Un’occasione per scoprire performance variegate e coinvolgenti in un contesto unico, senza necessità di biglietti o prenotazioni, valorizzando l’atmosfera autentica del Carnevale.
Ritorna al Carnevale di Venezia l’arte diffusa in città, con il palinsesto del “Venice Carnival Street Show” che propone una kermesse di spettacoli di arte varia nei campi di Venezia, nel centro di Mestre, nelle isole della laguna e nei centri delle municipalità.Clicca qui per iscriverti al. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
Leggi anche: Ztl, zona 30, ciclabili e un campus a cielo aperto: così le nuove 'street school' trasformeranno un intero quartiere
Leggi anche: Un abbraccio lungo diciotto metri: l'artista ucraino Korban svela la sua opera nel museo a cielo aperto di street art al Paradiso
Bella la vita a Venezia; “Olympus - Alle origini del gioco” Venezia si prepara a vivere la magia del Carnevale; Venezia sale sull’Olimpo; Carnevale 2026: gli eventi imperdibili a Venezia, Viareggio e Verona.
Venice Carnival: What to expect if you’re attending in 2024 - The Venice Carnival – a tradition believed to date back to the late 14th century – is a festa mobile (‘movable festival’), meaning that the start and end dates change every year based on the ... thelocal.it
Carnevale di Venezia 2024, successo per il Carnival Street Show. Tutto pronto per il corteo di barche sul Canal Grande - Un corteo unico nel suo genere, fatto di colori, addobbi e figure mascherate solcherà le acque del Canal Grande rievocando la Festa Veneziana: protagonista la tradizione remiera, tra centinaia di ... ilgazzettino.it
Venice Carnival 2026: The Countdown Begins! Just one day to go until the magic of the Venice Carnival comes to life on January 31st, 2026. Get ready to be mesmerized by stunning masks, breathtaking costumes, and the timeless charm of Venice. Join u facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.