Venerdì ore 20 | 30 | si parte A Pesaro inizia una guerra

Venerdì alle 20:30, a Pesaro, si accendono le sfide decisive. Tre partite che determinano il cammino della squadra, affrontate con determinazione e concentrazione. La Vis Pesaro, nota per la sua tenacia e carattere, si prepara a dare il massimo in queste gare cruciali, consapevole dell’importanza di ogni punto per il proseguimento della stagione.

Tre partite che valgono una stagione, tre battaglie da combattere col coltello tra i denti. La Vis Pesaro è sempre stata una rogna: squadra sporca, chiusa, che pensa solo a portare a casa il risultato. Ma al Comunale, l’ultima volta, abbiamo vinto noi e quella vittoria ci ha spediti in vetta alla classifica a settembre. Ora tocca a noi fare la differenza: l’orario è infame, la strada è lunga, ma il tifo non manca mai. Saremo presenti, come a Ponsacco, Livorno, Ravenna. Sempre. Ovunque. Con la sciarpa al collo e il cuore in mano. Poi toccherà alla “Juventina”: giovani, veloci, tecnici, pieni di gamba e con qualche elemento che sa far male. 🔗 Leggi su Lortica.it

