Vendere casa in Italia richiede 107 giorni a Bologna e Milano si fa prima

Vendere una casa in Italia richiede in media circa 107 giorni, secondo l’Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa. Tuttavia, in città come Bologna e Milano i tempi di vendita risultano generalmente più brevi. Questi dati forniscono un quadro aggiornato sul mercato immobiliare, evidenziando le differenze tra le varie aree del paese. Conoscere i tempi medi può aiutare venditori e acquirenti a pianificare meglio le proprie strategie di vendita e acquisto immobiliare.

Secondo l'analisi dell'Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa, i tempi medi necessari per vendere un'abitazione si attestano a 107 giorni, dato pressoché identico a quello di un anno fa (105). Questa è la conferma di un mercato che procede a ritmi costanti. I dati sono in calo rispetto agli anni scorsi: nel 2017 erano 159 giorni, per poi scendere fino a 105 giorni nel 2024 e ai 107 del 2025. Le città più veloci e quelle più lente. Anche questa edizione dell'indagine conferma una geografia delle velocità di vendita ormai consolidata. Sul gradino più alto del podio delle città più rapide c'è ancora Bologna, con una media di 75 giorni, seguita da Milano con 84 giorni.

Vendere Casa? Mettiti comodo (ma non troppo): Ecco i giorni esatti che ti servono per incassare. E a Brescia il “mattone” resiste così… - Meta Description: Bologna e Milano sono le "lepri", ma l'hinterland recupera. quibrescia.it

Vendere casa in Italia: ecco quali sono le città dove si registrano le trattative più velo - Milano è la città italiana in cui gli immobili si vendono più velocemente, di media in meno di tre mesi, mentre Bari è all’ultimo posto di questa speciale classifica, con oltre cinque mesi. quotidiano.net

