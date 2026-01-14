Vende online un camper fantasma a giudizio per truffa aggravata
Un venditore online propone un camper descritto come reale, ma si rivela un'operazione fraudolenta. Dopo aver incassato il pagamento, tenta di scomparire, lasciando gli acquirenti senza prodotto. Tuttavia, le autorità riescono a rintracciarlo e a portarlo in tribunale. Questa vicenda evidenzia l'importanza di verificare attentamente le offerte e di diffidare da proposte troppo allettanti per evitare truffe online.
Mette in vendita un camper “fantasma”, incassa i soldi e prova a sparire, ma viene rintracciato e processato.L'uomo è accusato di aver messo in vendita online, in un sito specializzato nella compravendita di oggetti, “un camper marca Elnag” al prezzo di 8.500 euro, inducendo in errore. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
