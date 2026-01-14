Vende online un camper fantasma a giudizio per truffa aggravata

Un venditore online propone un camper descritto come reale, ma si rivela un'operazione fraudolenta. Dopo aver incassato il pagamento, tenta di scomparire, lasciando gli acquirenti senza prodotto. Tuttavia, le autorità riescono a rintracciarlo e a portarlo in tribunale. Questa vicenda evidenzia l'importanza di verificare attentamente le offerte e di diffidare da proposte troppo allettanti per evitare truffe online.

Mette in vendita un camper “fantasma”, incassa i soldi e prova a sparire, ma viene rintracciato e processato.L'uomo è accusato di aver messo in vendita online, in un sito specializzato nella compravendita di oggetti, “un camper marca Elnag” al prezzo di 8.500 euro, inducendo in errore. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Leggi anche: Madonna di Trevignano, Gisella Cardia e il marito rinviati a giudizio per truffa aggravata in concorso

Leggi anche: “Si sono fatti dare 300 mila euro dai fedeli millantando miracoli e apparizioni”: Gisella Cardia, la “veggente della Madonna di Trevignano” e il marito rinviati a giudizio per truffa aggravata

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Privato vende online una splendida Alfa Romeo Giulietta Berlina (101.28) 1.3 con cambio al volante, immatricolata a Novembre 1962 (terza serie), colore acqua di fonte con SOLI 69000 km originali. Pezzo raro, auto di famiglia unicoproprietario, sempre ripost facebook