Il sindaco di Ancona, Daniele Silvetti, sta valutando di aumentare il numero di cimiteri comunali da 12 a 13, ipotizzando che il nuovo sito possa ospitare un forno crematorio. Questa proposta nasce dopo aver sospeso i lavori e l’appalto per il crematorio di Tavernelle, con tecnici al lavoro per definire le soluzioni più appropriate. La decisione mira a rispondere alle esigenze della comunità, mantenendo un approccio trasparente e condiviso.

Allargare il bacino dei cimiteri comunali portando il numero da 12 a 13. Sarebbe questa una delle soluzioni pensate dal sindaco di Ancona, Daniele Silvetti, a cui starebbero lavorando i tecnici, all’indomani della sua scelta di stoppare i lavori e l’appalto per il crematorio a Tavernelle. Un’area realizzata ex novo ai margini del territorio comunale che di fatto oltre all’impianto di cremazione andrebbe a inglobare anche una sala per il commiato e un limitato numero di colombai. Ecco come il numero dei cimiteri comunali aumenterebbe di un’unità, visto che l’ipotesi di realizzare l’impianto di cremazione in uno degli altri già esistenti appare molto complicato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Un nuovo cimitero. Potrebbe essere la casa del forno crematorio

Leggi anche: Cimitero suburbano, completati i lavori al forno crematorio

Leggi anche: Cimitero suburbano, completati i lavori al forno crematorio

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Un nuovo cimitero. Potrebbe essere la casa del forno crematorio; Forni bloccati, ritardi nelle cremazioni. Così i cimiteri di Roma sono tornati ai tempi del Covid; Cimitero, nuovo impianto audio. «Potrà diffondere anche musiche»; Ancona, il rebus del crematorio. «Fuori da Tavernelle? Non sarebbe fattibile».

Un nuovo cimitero. Potrebbe essere la casa del forno crematorio - Uno dei siti papabili all’Aspio tra i Comuni di Ancona e Osimo. msn.com