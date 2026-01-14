Torino Baroni punta l’obiettivo | Voglio giocatori con scritto ‘futuro’ sulla maglia Ed esalta Gasp
Marco Baroni, allenatore del Torino, ha dichiarato di voler puntare su giocatori con il futuro scritto sulla maglia. In conferenza stampa, ha elogiato i suoi uomini e anche l’allenatore avversario, sottolineando il successo contro la Roma in Coppa Italia, ottenuto all’Olimpico. Un risultato importante per il club e un segnale di crescita, in una stagione che si preannuncia impegnativa.
Il tecnico granata in conferenza stampa esalta i suoi giocatori ma anche l’allenatore avversario Marco Baroni può esultare davvero dopo aver buttato fuori la Roma dalla Coppa Italia, vincendo all’Olimpico per la seconda volta su due tentativi con i giallorossi. Un 3-2 incredibile e stranissimo, ma alla fine meritato per i granata. Marco Baroni (Ansafoto) – calciomercato.it Le parole del tecnico in conferenza stampa nel postpartita: Quale deve essere il principale obiettivo stagionale? “Il primo era migliorare lo scorso anno, alla Coppa Italia ci teniamo, al derby ci teniamo. Il gruppo è stato rinnovato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
Leggi anche: Torino-Milan, le formazioni ufficiali: Baroni punta su Zapata, Allegri con la coppia Leao-Nkunku
Leggi anche: Perciun Torino, un talento da riscattare: la sfida per tornare in prima squadra con Baroni. Dopo l’esordio con Vanoli, il moldavo ora punta al reintegro in rosa
Coppa Italia, la Roma in campo stasera alle 21 contro il Torino: le possibili scelte di Gasperini e Baroni - facebook.com facebook
Roma-Torino - I convocati di Marco Baroni #ASRoma #RomaTorino #CoppaItalia x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.