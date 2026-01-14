Torino Baroni punta l’obiettivo | Voglio giocatori con scritto ‘futuro’ sulla maglia Ed esalta Gasp

Da calciomercato.it 14 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Marco Baroni, allenatore del Torino, ha dichiarato di voler puntare su giocatori con il futuro scritto sulla maglia. In conferenza stampa, ha elogiato i suoi uomini e anche l’allenatore avversario, sottolineando il successo contro la Roma in Coppa Italia, ottenuto all’Olimpico. Un risultato importante per il club e un segnale di crescita, in una stagione che si preannuncia impegnativa.

Il tecnico granata in conferenza stampa esalta i suoi giocatori ma anche l’allenatore avversario Marco Baroni può esultare davvero dopo aver buttato fuori la Roma dalla Coppa Italia, vincendo all’Olimpico per la seconda volta su due tentativi con i giallorossi. Un 3-2 incredibile e stranissimo, ma alla fine meritato per i granata. Marco Baroni (Ansafoto) – calciomercato.it Le parole del tecnico in conferenza stampa nel postpartita: Quale deve essere il principale obiettivo stagionale?  “Il primo era migliorare lo scorso anno, alla Coppa Italia ci teniamo, al derby ci teniamo. Il gruppo è stato rinnovato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

torino baroni punta l8217obiettivo voglio giocatori con scritto 8216futuro8217 sulla maglia ed esalta gasp

© Calciomercato.it - Torino, Baroni punta l’obiettivo: “Voglio giocatori con scritto ‘futuro’ sulla maglia”. Ed esalta Gasp

Leggi anche: Torino-Milan, le formazioni ufficiali: Baroni punta su Zapata, Allegri con la coppia Leao-Nkunku

Leggi anche: Perciun Torino, un talento da riscattare: la sfida per tornare in prima squadra con Baroni. Dopo l’esordio con Vanoli, il moldavo ora punta al reintegro in rosa

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.