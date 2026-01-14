Torino Baroni punta l’obiettivo | Voglio giocatori con scritto ‘futuro’ sulla maglia Ed esalta Gasp

Marco Baroni, allenatore del Torino, ha dichiarato di voler puntare su giocatori con il futuro scritto sulla maglia. In conferenza stampa, ha elogiato i suoi uomini e anche l’allenatore avversario, sottolineando il successo contro la Roma in Coppa Italia, ottenuto all’Olimpico. Un risultato importante per il club e un segnale di crescita, in una stagione che si preannuncia impegnativa.

