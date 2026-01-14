Tentato furto a Mercatello | ladri in fuga arriva la Polizia

Da salernotoday.it 14 gen 2026

Stamattina a Mercatello, in via Parmenide, si è verificato un tentato furto in un appartamento. I ladri, intercettati prima di riuscire nel loro intento, sono fuggiti e sono stati segnalati alle forze dell’ordine. La polizia è intervenuta prontamente per le verifiche del caso. Restano da chiarire i dettagli dell’episodio e eventuali danni o conseguenze per i residenti della zona.

Tentato furto in appartamento in via Parmenide, stamattina. La banda di malviventi avrebbe preso di mira un appartamento a Mercatello, ma poi qualcosa sarebbe andato storto. I ladri avrebbero provato a fuggire: sul posto, le forze dell'ordine che, pare, li abbiano acciuffati. Si indaga. 🔗 Leggi su Salernotoday.itImmagine generica

