Smaltimento toner e cartucce | attenzione alle sanzioni

Lo smaltimento corretto di toner e cartucce è fondamentale per rispettare le normative ambientali e evitare sanzioni. Many people tend to disfarsi di questi materiali senza attenzione, ma è importante conoscere le procedure adeguate per garantire un gesto responsabile e conforme alla legge. Informarsi sulle modalità di smaltimento aiuta a tutelare l’ambiente e a prevenire eventuali problemi legali.

Quante volte ti sei liberato di cartucce e toner usati senza pensarci troppo, a casa o in ufficio? Un gesto all’apparenza semplice, ma che può avere conseguenze serie per l’ambiente e per la legge. Il Decreto Legislativo 15206 stabilisce infatti che lo smaltimento di questi materiali debba avvenire in modo controllato e rigoroso. In caso di inosservanza, le sanzioni possono arrivare fino a 93.000 euro e le pene detentive fino a due anni. Per i privati cittadini, invece, è obbligatorio conferire i toner esausti presso i centri di raccolta comunali o i negozi autorizzati. Per le aziende e gli studi professionali, invece, sono previste procedure specifiche e documentate che consentono di conservare i materiali per un massimo di 12 mesi prima dello smaltimento obbligatorio. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

