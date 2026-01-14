Il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, sottolinea l’importanza del ruolo della sanità pubblica a Roma, evidenziando come gli ospedali pubblici siano rispettati e rappresentino un elemento centrale nel sistema sanitario. La dichiarazione riflette un approccio equilibrato, con attenzione alla collaborazione tra pubblico e privato, senza enfatizzare eccessivamente il settore privato. Un quadro che mira a garantire servizi sanitari di qualità e sostenibili per la cittadinanza.

In relazione al settore della sanità privata, il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, ha dichiarato: “Per quanto concerne la parte ospedaliera, abbiamo storicamente a Roma un sostanziale rispetto per il ruolo fondamentale della sanità pubblica. Possediamo ospedali pubblici di grande rilevanza, e non vedo un eccesso della sanità privata”. Queste affermazioni sono state rilasciate a margine del convegno intitolato “La salute al primo posto: un futuro che costruiamo insieme”, che si è svolto oggi presso Palazzo Giustiniani, a Roma. Rocca ha continuato a evidenziare che “negli anni, ciò che forse è mancato, e dove ci si è appoggiati in modo significativo sulla sanità privata, è l’intera sfera della riabilitazione e dell’assistenza territoriale, comprese le comunità di recupero e gli aspetti legati alla sanità sociale, che rivestono un’importanza cruciale per la gestione dei pazienti fragili e degli anziani”. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Sanita’: Rocca, ruolo ospedali pubblici rispettato, non vedo eccesso del privato

