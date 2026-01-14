Sanità nei Paesi Ocse | cure migliori ma costi più alti la sfida è la prevenzione

Il Rapporto Health at a Glance 2025 evidenzia come nei Paesi OCSE la spesa sanitaria abbia raggiunto il 9,3% del PIL, con miglioramenti nelle cure ma costi crescenti. La sfida principale rimane la prevenzione, elemento chiave per garantire sistemi sanitari sostenibili e di qualità. Questo contesto richiede un’attenzione costante alle strategie preventive per contenere i costi e migliorare la salute pubblica.

di Tommaso Tautonico, del Comitato dell’ASviS, presieduto dal prof. Enrico Giovannini, registrato sul sito dell’ASviS del 10 dicembre 2025 Secondo il Rapporto Health at a Glance 2025, la spesa sanitaria ha raggiunto il 9,3% del Pil. Entro il 2045 crescerà di altri 1,5 punti. Aumentano obesità, binge drinking e vaping. Solo il 3% della spesa è destinato alla prevenzione. Il quadro sanitario dei Paesi Ocse regala un’immagine in chiaroscuro. Se da un lato ci sono cure più efficaci, aumento della sopravvivenza e ospedali meno sovraccarichi grazie all’assistenza territoriale, dall’altro c’è una crescente pressione finanziaria che mette in discussione la sostenibilità dei sistemi sanitari. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

