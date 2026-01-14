Ryanair ha comunicato una riduzione di 2,2 milioni di posti a causa delle nuove tasse applicate negli aeroporti belgi. La compagnia aerea low cost ha deciso di adeguarsi alle normative, modificando il proprio operato per affrontare le sfide del mercato e le nuove imposizioni fiscali. Questa decisione riflette l’impatto delle politiche fiscali sulle strategie delle compagnie aeree e sul trasporto aereo europeo.

Ryanair ha annunciato che ridurrà di 2,2 milioni i posti disponibili negli scali del Belgio in cui è attiva. Il taglio avverrà nei prossimi due anni, tra il 2026 e il 2027, ed è dovuto alle nuove tasse sui passeggeri che le autorità belghe hanno deciso di recente. Il taglio era già stato annunciato a dicembre, ora la decisione è stata resa definitiva. La compagnia low cost ha duramente attaccato il Belgio, accusando il governo di far diventare il Paese meno competitivo rispetto ad altri Stati europei, che hanno meno tasse sull’aviazione civile al fine di incentivare turismo e occupazione. Ryanair taglia 2,2 milioni di posti in Belgio. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Ryanair taglia 2,2 milioni di posti a causa delle tasse, la low cost sfida le istituzioni

