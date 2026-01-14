Ryanair taglia 2,2 milioni di posti a causa delle tasse la low cost sfida le istituzioni
Ryanair ha comunicato una riduzione di 2,2 milioni di posti a causa delle nuove tasse applicate negli aeroporti belgi. La compagnia aerea low cost ha deciso di adeguarsi alle normative, modificando il proprio operato per affrontare le sfide del mercato e le nuove imposizioni fiscali. Questa decisione riflette l’impatto delle politiche fiscali sulle strategie delle compagnie aeree e sul trasporto aereo europeo.
Ryanair ha annunciato che ridurrà di 2,2 milioni i posti disponibili negli scali del Belgio in cui è attiva. Il taglio avverrà nei prossimi due anni, tra il 2026 e il 2027, ed è dovuto alle nuove tasse sui passeggeri che le autorità belghe hanno deciso di recente. Il taglio era già stato annunciato a dicembre, ora la decisione è stata resa definitiva. La compagnia low cost ha duramente attaccato il Belgio, accusando il governo di far diventare il Paese meno competitivo rispetto ad altri Stati europei, che hanno meno tasse sull’aviazione civile al fine di incentivare turismo e occupazione. Ryanair taglia 2,2 milioni di posti in Belgio. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
Leggi anche: “Non serviamo chi mette tute da maranza, facciamo noi le regole”: il post social di Ryanair scatena le polemiche. Gli utenti: “Siete la regina delle low cost, non un club per gente in tweed”
Leggi anche: Voli low cost: davvero conviene volare con Ryanair, easyJet o WizzAir?
Ryanair taglia i voli per la Spagna, aumentano quelli delle compagnie rivali - Vueling, Iberia, Volotea e Wizz Air si spartiscono il vuoto lasciato dal gigante dei viaggi aerei low cost I viaggiatori ... it.euronews.com
Ryanair nel 2026: tutte le destinazioni che non servirà più, da Berlino a Tenerife - Dalla Francia al Belgio: costi aeroportuali e tasse sull’aviazione in aumento. msn.com
kibachev Leggera Zaino da Viaggio 40X20x25 Ryanair, Aereo Bagaglio a Mano con Portascarpe 40x30x20 27% 18,99€ INVECE DI 25,99€ https://amzn.to/3Nih7hY La Garanzia dalla A alla Z protegge i tuoi acquisti anche per gli articoli venduti e s facebook
Ryanair annuncia più voli su Parma, Rimini e Forlì: “Dopo il taglio delle tasse” x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.