Ritorna a Feletto la festa della verza

Ritorna a Feletto la Festa della Verza, un evento tradizionale che si svolge in occasione della festa di Sant’Antonio Abate. L’evento celebra gli ortaggi invernali e affronta il tema dei cambiamenti climatici, richiamando l’importanza delle produzioni locali e della cultura agricola della comunità felettana. Un momento di condivisione e di valorizzazione delle radici, che unisce storia, natura e mediterraneo.

Ortaggi invernali e cambiamenti climatici. Sarà questo il tema della tradizionale Festa della Verza, che la comunità felettana celebra in concomitanza della festa del patrono, Sant'Antonio Abate. Il tema di quest'anno è di stretta attualità: anche se il clima decisamente rigido di queste ultime.

