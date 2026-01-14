Qualità parola d’ordine | Ingredienti selezionati e cura del dettaglio

Fondata nel 2009 dai fratelli Arcangelo, Danilo e Diego Cennamo, Cennamo Srl si distingue nel settore pet food grazie all’attenzione agli ingredienti selezionati e alla cura del dettaglio. Impresa campana cresciuta nel tempo, l’azienda si è affermata in Italia e in Europa, offrendo prodotti di qualità che rispecchiano l’impegno per il benessere degli animali.

Fondata nel 2009 dai tre fratelli Arcangelo, Danilo e Diego Cennamo, giovani imprenditori campani, la Cennamo Srl è riuscita ad affermarsi tra i protagonisti del settore pet food in Italia e in Europa. È presente in oltre 40 Paesi, con un presidio consolidato nei mercati europei, asiatici e balcanici. "Fin dall’avvio dell’attività – spiega il Danilo Cennamo, financial manager – ci siamo posti un obiettivo preciso: garantire alimenti per animali domestici di altissima qualità, frutto di ingredienti accuratamente selezionati e di processi produttivi sottoposti a controlli rigorosi". "Negli ultimi anni, gli animali da compagnia sono diventati parte delle famiglie", sottolinea il financial manager, evidenziando come sia cresciuta parallelamente la consapevolezza dell’importanza di un’alimentazione bilanciata e personalizzata. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

