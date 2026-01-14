Pubblicato online il nome di uno studente coinvolto in un procedimento disciplinare | scuola sanzionata dal Garante

Una scuola superiore del Lazio è stata sanzionata dal Garante per aver pubblicato online, sul proprio sito istituzionale, un documento contenente il nome di uno studente coinvolto in un procedimento disciplinare. La pubblicazione ha sollevato questioni sulla tutela della privacy degli studenti e sulla corretta gestione dei dati personali nelle istituzioni scolastiche.

Una scuola superiore del Lazio è finita sotto la lente del Garante per la protezione dei dati personali a seguito della pubblicazione, sul sito istituzionale, di un documento che conteneva – nel nome del file – il cognome di uno studente destinatario di un procedimento disciplinare. A segnalare l'accaduto sono stati i genitori del ragazzo, per il tramite del loro legale.

