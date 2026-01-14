Prenotazioni sanitarie | Nessuna agenda chiusa Precisazione della Regione

La Regione ha chiarito che nessuna agenda di prenotazione per le prestazioni sanitarie è stata chiusa. La presidente Stefania Proietti ha precisato che non esistono blocchi o interruzioni nelle prenotazioni, rispondendo alle segnalazioni che avevano sollevato preoccupazioni in merito. Questa comunicazione mira a garantire trasparenza e continuità nel servizio sanitario regionale.

"Nessuna delle agende di prenotazione " per le prestazioni sanitarie è stata chiusa. Ad assicurarlo è la presidente della Regione Stefania Proietti in relazione ad alcune segnalazioni su un presunto blocco delle agende. Palazzo Donini, in collaborazione con le Usl Umbria 1 e 2 e le Aziende ospedaliere di Terni e Perugia, fa il punto "per evitare che i cittadini ricevano informazioni prive di fondamento". "La nostra priorità è garantire a tutti i cittadini umbri un accesso equo e rigoroso alle prestazioni sanitarie - sottolinea Proietti - e per questo rassicuriamo sul fatto che nessuna delle agende di prenotazione risulta chiusa.

