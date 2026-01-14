Polpette preparate con carne in cattivo stato | sequestrati oltre nove quintali di alimenti

Nella provincia di Lecce, i carabinieri del Nas hanno sequestrato oltre nove quintali di alimenti, tra cui polpette preparate con carne scaduta e conservate con metodi non idonei. L’operazione ha portato anche alla sospensione dell’attività dell’azienda coinvolta, che si occupa di deposito e sezionamento di alimenti. I controlli mirano a garantire la sicurezza alimentare e la corretta gestione dei prodotti destinati al consumo.

