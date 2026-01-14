Polpette preparate con carne in cattivo stato | sequestrati oltre nove quintali di alimenti
Nella provincia di Lecce, i carabinieri del Nas hanno sequestrato oltre nove quintali di alimenti, tra cui polpette preparate con carne scaduta e conservate con metodi non idonei. L’operazione ha portato anche alla sospensione dell’attività dell’azienda coinvolta, che si occupa di deposito e sezionamento di alimenti. I controlli mirano a garantire la sicurezza alimentare e la corretta gestione dei prodotti destinati al consumo.
LECCE - Polpette preparate con carni scadute, in cattivo stato e congelate con sistemi non idonei: scattano il sequestro e la sospensione di attività, all’esito dei controlli operati dai carabinieri del Nas in un’azienda della provincia di Lecce, specializzata nel deposito, sezionamento e. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
Leggi anche: Alimenti senza etichette e scadenza: quintali di sacchi sequestrati al ristorante
Leggi anche: Festività, blitz dei Nas nei negozi: sequestrati addobbi natalizi e 6 quintali di alimenti
Polpette preparare con carne scaduta e congelata, sequestri nel Leccese - È quanto hanno scoperto i carabinieri del Nas in una azienda del Leccese, specializzata nel deposito, sezionamento e ... ansa.it
CARNE SCADUTA Lecce, sequestrate polpette preparate con carne scaduta - Durante l’ispezione sono stati sequestrati oltre 900 kg di alimenti a base di carne in cattivo stato di conservazione ... statoquotidiano.it
Carne conservata male, sequestro di oltre 9 quintali di prodotti nel Salento - Lecce – Polpette, polpettoni e altri prodotti di carne confezionati male e tenuti anche peggio. corrieresalentino.it
Lecce, sequestrati 9 quintali di polpette preparate con carne scaduta: denunciato il titolare di un'azienda x.com
Le polpette della tradizione, preparate con amore, come una volta. Riviera di Chiaia, 215 08119338714 Prenotazione tramite The Fork e quandoo facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.