Pizza Enzo Coccia presenta il nuovo progetto Metti il Disco

Enzo Coccia, rinomato pizzaiolo e studioso di impasti, presenta il suo nuovo progetto “Metti il Disco”. Questo progetto mira a valorizzare la cultura della pizza napoletana attraverso un approccio consapevole e approfondito, contribuendo alla diffusione di una conoscenza autentica e rispettosa delle tradizioni. Un’iniziativa che unisce passione e competenza, offrendo un percorso di approfondimento dedicato a chi desidera conoscere meglio l’arte della pizza.

Enzo Coccia, uno dei grandi maestri della pizza napoletana, pizzajuolo, studioso dell'impasto, dell'intero processo produttivo e divulgatore culturale, ha contribuito in modo decisivo a elevare la qualità della Pizza Napoletana, attraverso un linguaggio gastronomico consapevole, capace di. Pizza, un progetto di Enzo Coccia per riportare al centro la materia prima - Nasce "Metti il Disco", un percorso gastronomico che riporta al centro la materia prima come protagonista assoluta dell'impasto e della pizza.

Enzo Coccia lascia Roma per un grande progetto negli Stati Uniti. "Ma la Notizia non si tocca" - Enzo Coccia, classe 1962, erede di una dinastia di pizzaioli e con quartier generale a Napoli (la storica Notizia di via Caravaggio e la Notizia 94, ristrutturata non molti mesi fa, entrambe premiate ... gamberorosso.it

Enzo Coccia: «Briatore critica il cornicione della pizza napoletana? Fa polemica solo per far parlare di sé» - In un talk con i colleghi Franco Pepe e Ciro Oliva, il pizzaiolo Enzo Coccia ha commentato la polemica lanciata da Flavio Briatore sul cornicione napoletano, definito dall’imprenditore «un chewing- corriere.it

Dopo Pizzeria Giovanni Grimaldi ed Enzo Coccia - Pizzeria La Notizia, due nuove pizzerie, questa volta fuori dai confini nazionali, hanno aderito al progetto “Pizza 100% Campana” in collaborazione con Regione Campania - Direzione Generale Politiche A facebook

