Piantanida analizza | Da domenica comincia il vero percorso del Milan Ecco perché…
Il giornalista Franco Piantanida commenta l’andamento del Milan in vista dei prossimi mesi, sottolineando come da domenica inizi il vero percorso della squadra. Durante un’intervista a TMW, Piantanida ha analizzato le sfide e le prospettive del club rossonero, evidenziando l’importanza di questa fase per la lotta scudetto. Di seguito, le sue considerazioni e previsioni sull’evoluzione del campionato e sul ruolo del Milan.
A parlare della lotta scudetto è stato il giornalista Franco Piantanida ai microfoni di TMW: le parole sul Milan in vista dei prossimi mesi. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
