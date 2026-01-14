Perché oggi sorvolano elicotteri su Roma | ecco cosa sta succedendo

Il 14 gennaio 2026, diversi residenti di Roma hanno notato elicotteri delle forze dell’ordine sorvolare alcune aree del centro città. Questa attività, visibile in diverse zone, ha suscitato curiosità tra i cittadini. Di seguito, si fornisce una panoramica delle ragioni possibili di questo sorvolo e degli eventuali sviluppi della situazione.

Nella giornata di oggi, 14 gennaio 2026, diversi cittadini hanno segnalato il sorvolo di elicotteri delle forze dell’ordine su varie zone del centro di Roma. L’attività è riconducibile a un controllo straordinario del territorio attualmente in corso nelle aree adiacenti alla stazione di Roma Termini, uno dei principali snodi ferroviari nazionali e punto strategico per la mobilità urbana e turistica della Capitale. L’operazione è coordinata dal Comando provinciale dei carabinieri di Roma ed è finalizzata al contrasto della microcriminalità e al rafforzamento della sicurezza urbana in una zona caratterizzata da un’elevata affluenza quotidiana di pendolari, turisti e residenti. 🔗 Leggi su Funweek.it

