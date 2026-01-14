Partita interrotta perché i piedi dei calciatori stanno bruciando | cosa è successo

Durante una partita in Brasile, i calciatori sono stati costretti a fermarsi più volte a causa di un intenso calore che ha provocato bruciore ai piedi. Le alte temperature del campo hanno reso necessaria l’interruzione del gioco, creando una situazione insolita e preoccupante. Questo episodio evidenzia le difficoltà legate alle condizioni climatiche estreme e l’impatto sulla sicurezza degli atleti durante le competizioni sportive.

Dopo l’ennesima penalizzazione e la partita interrotta contro Trento, la posizione del club si fa sempre più fragile: oggi l’incontro tra Federazione e Lega può essere decisivo. @CalcioFinanza x.com

Scordia.info. . Succede di tutto nell'arco di 2 minuti. Prima rigore Qal'at realizzato da Camuti al 39' del st, alla ripresa del gioco Mannino raddoppia al 40' del st. Partita interrotta per almeno 3 minuti a causa di alcune tensioni in campo tra le panchine. facebook

