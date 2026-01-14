Partita interrotta perché i piedi dei calciatori stanno bruciando | cosa è successo

Durante una partita in Brasile, i calciatori sono stati costretti a fermarsi più volte a causa di un intenso calore che ha provocato bruciore ai piedi. Le alte temperature del campo hanno reso necessaria l’interruzione del gioco, creando una situazione insolita e preoccupante. Questo episodio evidenzia le difficoltà legate alle condizioni climatiche estreme e l’impatto sulla sicurezza degli atleti durante le competizioni sportive.

Calciatori a terra coi piedi che bruciano a causa del calore irradiato dal campo, l'arbitro costretto a interrompere più volte la partita: scene mai viste in Brasile. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

