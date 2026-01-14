Pandoro gate sentenza per Chiara Ferragni | la finta beneficenza al Regina Margherita di Torino era una truffa?

Il 14 gennaio a Milano si pronuncerà la sentenza nel processo di primo grado a carico di Chiara Ferragni, coinvolta nell’indagine sul cosiddetto

Al tribunale di Milano è attesa per oggi, 14 gennaio, la sentenza del processo di primo grado all’influencer Chiara Ferragni. È accusata di truffa aggravata per lo scandalo del pandoro Gate e della finta beneficenza all’ospedale pediatrico Regina Margherita di Torino. Lei si dice innocente, ma la. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

