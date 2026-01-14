Musica | in via Oxilia il concerto tributo a De Andrè

Sabato 17 gennaio, l'auditorium del centro culturale Viaoxiliaquattro di Novara ospiterà un concerto tributo a Fabrizio De Andrè. L'evento propone un'interpretazione fedele e accurata delle sue canzoni, offrendo al pubblico un'occasione di ascolto e riflessione sulla sua musica. Un appuntamento dedicato agli appassionati e a chi desidera riscoprire i brani di uno dei più importanti cantautori italiani.

Sabato 17 gennaio la musica di De Andrè torna sul palco dell'auditorium del centro culturale Viaoxiliaquattro di Novara.Alle 21 è infatti in programma il concerto tributo a Fabrizio De Andrè, una serata ricordo del grande cantautore, poeta e innovatore della canzone italiana con la band Figli di.

