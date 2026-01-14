Mourinho | Sudakov fuori forma? Viene dall’Ucraina non posso crocifiggerlo

In vista della partita tra Porto e Benfica, José Mourinho ha commentato la situazione di Sudakov, evidenziando le difficoltà legate al suo recente trasferimento dall’Ucraina. Il tecnico ha sottolineato che non si può giudicare severamente il giocatore per la forma attuale, considerando le circostanze. Questa dichiarazione si inserisce nel contesto di un confronto che si svolge in un clima segnato dal conflitto in Ucraina, influenzando anche il mondo del calcio portoghese.

Il conflitto in Ucraina irrompe anche nel panorama del calcio portoghese. Nel clima che precede la sfida di questa sera tra Porto e Benfica, valida per i quarti di finale della Coppa del Portogallo, José Mourinho ha scelto di intervenire pubblicamente per tutelare Sudakov. L’allenatore del Benfica ha respinto con decisione le critiche rivolte al centrocampista ucraino, finito nel mirino dopo il ko per 3-1 contro il Braga nella semifinale di Coppa di Lega, negando che la sconfitta sia riconducibile a una sua presunta mancanza di condizione. Ha detto Mourinho ai giornalisti: “Viene dal campionato di un’ Ucraina che vive una fase che voi conoscete bene. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Mourinho: «Sudakov fuori forma? Viene dall’Ucraina, non posso crocifiggerlo» Leggi anche: Un cinghiale gli taglia la strada e viene sbalzato fuori dall'auto: medico muore a 44 anni Leggi anche: Antonietta Perrone, l'ex dirigente licenziata dall'Ulss si ripresenta al lavoro e viene scortata fuori dalla polizia La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. BENFICA - Mourinho: Sudakov fuori forma? Comprensibile, viene dall'Ucraina in guerra. Mourinho, "Sudakov fuori forma? Comprensibile, viene dall'Ucraina in guerra" - Benfica, in programma questa sera per i quarti di finale della Coppa del Portogal ... tuttosport.com

Benfica, ansia per Sudakov. Mourinho: "Non rischia una lesione muscolare. Ma i saputelli..." - José Mourinho, allenatore del Benfica, è intervenuto in conferenza stampa per presentare il match contro l'Atletico, valido il 4º turno della Coppa del Portogallo e in ... m.tuttomercatoweb.com

#Mourinho: «#Sudakov fuori forma Viene dall’#Ucraina, non posso crocifiggerlo». In risposta alle critiche sul centrocampista ucraino: «Non voglio nemmeno pensare cosa sia avere una persona, nel suo caso varie, che amo e che si trova in un contesto di gu facebook

BENFICA - Mourinho: "Sudakov fuori forma Comprensibile, viene dall'Ucraina in guerra" ift.tt/HSgcjMD x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.