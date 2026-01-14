Mo | Idf ' uccisi 6 uomini armati a Rafah'

Nella giornata di ieri, nella zona occidentale di Rafah, si è verificato uno scontro a fuoco che ha portato alla morte di sei uomini armati. L’incidente rappresenta un episodio significativo nella regione, evidenziando le tensioni e le dinamiche di sicurezza che interessano questa area. La vicenda si inserisce in un contesto di continui sviluppi e complessità nel territorio.

Tel Aviv, 14 gen. (Adnkronos) - Sei uomini armati sono stati uccisi ieri in uno scontro a fuoco nella parte occidentale di Rafah. Lo ha riferito l'esercito israeliano, aggiungendo che gli uomini avevano con sé varie armi e che sono state effettuate perquisizioni nella zona. La sparatoria si è verificato sul lato controllato da Israele della Linea Gialla, nella Striscia di Gaza meridionale, dopo che le truppe hanno individuato sei individui armati nei pressi delle loro posizioni. I carri armati sono intervenuti e hanno aperto il fuoco, spingendo gli uomini a rispondere al fuoco e innescando uno scontro a fuoco con conseguenti attacchi aerei israeliani. 🔗 Leggi su Iltempo.it

