Misure di contenimento Influenza aviaria nuovi preoccupanti focolai La situazione in Italia

L’Italia si trova a fronteggiare l’emergenza dell’influenza aviaria, con nuovi focolai di alta patogenicità che coinvolgono sia la fauna selvatica sia gli allevamenti. In risposta alla situazione, sono state adottate misure di contenimento volte a limitare la diffusione del virus e proteggere sia il patrimonio avicolo che la salute pubblica. La gestione degli interventi è fondamentale per contenere l’impatto di questa minaccia.

L’Europa si ritrova nuovamente a fare i conti con l’ombra dell’ influenza aviaria  ad alta patogenicità (Hpai), una minaccia che sta colpendo duramente sia l’avifauna selvatica che gli allevamenti intensivi. In meno di trenta giorni, sono stati notificati alla Commissione Europea ben  sessanta nuovi focolai, confermando come i mesi invernali rappresentino il picco di massima allerta per la stabilità del virus nell’ambiente. Sebbene i virologi rassicurino sul fatto che il rischio per la popolazione generale resti basso e non sia stata documentata una trasmissione interumana, l’attenzione resta massima: la circolazione massiccia tra gli animali aumenta infatti le probabilità teoriche di mutazioni pericolose per la salute pubblica. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

