Million Dollar 1 Point Slam ecco il tabellone | dove vedere i ‘match’ di Sinner

Ecco il tabellone del Million Dollar 1 Point Slam, torneo che si svolge dal 14 gennaio, in preparazione dell’Australian Open. L’evento offre un’occasione unica sia per dilettanti sia per professionisti di sfidarsi in match brevi, con l’obiettivo di conquistare un premio di alto valore. Di seguito, i dettagli del calendario e le modalità di partecipazione per seguire da vicino le sfide di Sinner e degli altri protagonisti.

(Adnkronos) – Il Million Dollar 1 Point Slam accende la settimana pre-Australian Open. Oggi, mercoledì 14 gennaio, l'organizzazione del torneo ha reso noto il calendario e il tabellone del ricchissimo torneo, che permette a dilettanti e professionisti di giocare match da un solo punto nel tentativo di portare a casa il super premio da un . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com Leggi anche: Dove vedere Million Dollar One Point Slam, streaming gratis e diretta TV in chiaro? Leggi anche: Dove vedere Million Dollar One Point Slam, streaming gratis e diretta TV in chiaro? La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Australian Open 2026: tutto sul Million Dollar 1 Point Slam; Sinner e Alcaraz mercoledì al Million $ 1 Point; Million Dollar 1 Point Slam, il tabellone: al via Sinner, Alcaraz, Paolini e… Marat Safin!; 1 Point Slam, cos'è e come funziona l'evento pre Australian Open 2026: regole, partecipanti e formula. Presenti Sinner e Alcaraz. Million Dollar 1 Point Slam, il risultato del torneo in diretta live - In campo sulla Rod Laver Arena di Melbourne Sinner, Alcaraz, tanti altri big (Swiatek, Paolini, Kyrgios, Cobolli, Medvedev) ma anche giocatori amatoriali per il Million Dollar 1 Point Slam, il torneo ... sport.sky.it

Million Dollar 1 Point Slam, il tabellone: Alcaraz e Sinner, possibile sfida in finale - Svelato il tabellone del Million Dollar 1 point Slam, il torneo esibizione che vede protagonisti 48 tennisti, di cui la metà professionisti e l'altra metà amatoriali. sport.sky.it

Sinner al Million Dollar One Point Slam, il risultato in diretta: Jannik agli ottavi con Smith - Sinner al Million Dollar One Point Slam: l'orario delle partite, il risultato in diretta e gli aggiornamenti live ... fanpage.it

Million Dollar 1 Point Slam, il tabellone: Alcaraz e Sinner, possibile sfida in finale #SkySport #SkyTennis x.com

MILLION DOLLAR 1 POINT SLAM (Opening Week) AUS OPEN Simone VAGNOZZI ci ha provato Il coach di Jannik SINNER si è misurato nel Torneo ESIBIZIONE (Evento che precede lo SLAM) e che consente a Dilettanti e Professionisti di Sfidarsi su un solo facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.