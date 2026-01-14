L’irrazionalismo trumpiano trionferà sulle note delle Cicale

L’irrazionalismo di Trump sembra prevalere in un contesto complesso e contraddittorio. In un periodo in cui le immagini e le parole si intrecciano, le notizie e i ricordi si sovrappongono, spesso con sfumature ambigue. Questa riflessione invita a considerare come le percezioni siano influenzate da eventi e interpretazioni, lasciando spazio a dubbi e ambiguità, in un quadro in cui la realtà si presenta sfaccettata e talvolta contraddittoria.

Come sa essere crudele la vita in questo periodo. Praticamente nelle stesse ore in cui Guia Soncini vedeva sfregiare per sempre il poster della sua cameretta di adolescente, l'immagine di Julio Iglesias, quello che era un pirata ed un signore, quello che non andava a un appuntamento senza un fiore, ma secondo recenti accuse era anche un molestatore e uno stupratore, a me capitava sotto gli occhi questo tweet (post, icsata o come volete chiamarlo adesso) di Heather Parisi. Quella delle Cicale, canzone e balletto impressi nella memoria di tutti noi bambini degli anni Ottanta come sigla di Fantastico 2, immagine indelebile di innocenza e infantile gusto per il nonsense.

